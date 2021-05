Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore h.a.n.d. hanno annunciato la data d’uscita in occidente di Family Trainer su Nintendo Switch. Disponibile in Giappone dallo scorso dicembre, il party game a tema sportivo con oltre una dozzina di mini avventure per allenarsi divertendosi, da soli o in compagnia, arriverà il 3 settembre.

Per l’occasione Bandai Namco ha fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.