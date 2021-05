Konami continuerà con l’outsourcing delle sue IP

Konami continuerà a lavorare nel mondo dei videogiochi ma proseguirà sulla falsa riga di GetsuFumaDen: Undying Moon. Come dichiarato durante un’intervista, infatti, il sequel del gioco uscito nel 1987 solamente in Giappone e solamente per Famicom è stato sviluppato non direttamente dal publisher e sviluppatore ma da un team esterno, che ha gestito il tutto su collaborazione del colosso giapponese.

Il producer Shin Murato ha dichiarato che Konami dunque continuerà in questo suo processo. Tradotto? L’outsourcing del portfolio di IP del publihser sarà di fatto una caratteristica e continuerà nel prossimo futuro. Ovviamente non è chiaro se Murato parla solamente degli studi indie oppure anche di case di sviluppo ben più grande rispetto allo sviluppatore di GetsuFumaDen: Undying Moon. Quel che è certo, però, è che a questo punto l’idea di vedere alcuni dei franchise storici tornare su piattaforme moderne non è più una utopia ma una sorta di ipotesi ben più concreta.

In termini di collaborazione, vi chiediamo di aspettare per ulteriori progetti simili a questo.

Si rumoreggia oramai da un po’ di un nuovo Silent Hill. Secondo voi sarà questa la strada scelta da Konami per poter svillupare nuovamente un capitolo inedito della serie? Fateci sapere la vostra opinione in merito lasciando un commento a questa notizia.