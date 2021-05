Star Wars Jedi Fallen Order per next-gen potrebbe arrivare a giugno, stando a più retailer

In questo momento, e da lungo corso, è tempo di speculazioni per il titolo di successo di Electronic Arts e Respawn, Star Wars Jedi Fallen Order, del quale sapemmo non molto tempo fa, che sarebbe arrivato in un tempo non del tutto precisato dell’estate di quest’anno per le console next-gen in versione nativa (e non in retrocompatibilità).

In queste ore, ulteriori dati hanno forse fornito quella che sarà la data d’uscita ufficiale, non ancora annunciata da sviluppatore o publisher alcuno. Un certo numero di brasiliano infatti, come fatto notare su Xbox Era, avrebbe messo in lista la produzione action-RPG, come Submarino e Americanas con l’uscita posta al 26 giugno. Sempre tramite Xbox Era però, altri utenti hanno fatto notare come venditori presso i paesi di Germania e Danimarca davano per data l’11 giugno.

Che Star Wars Jedi Fallen Order stia per arrivare su Xbox Series X|S e PlayStation 5 in date diverse? Per quanto le date sembrino rispettare ciò che ufficialmente annunciò EA, vi ricordiamo che si tratta solo di rumor, per ora. Attualmente, il titolo è disponibile per PS4, Xbox One, PC e Stadia.