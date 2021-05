E3 2021: le registrazioni per i fan aprono a breve

Con l’arrivo dell’E3 2021, cominciano anche a partire le registrazioni. La nuova kermesse di Los Angeles, che quest’anno sarà solamente in versione digitale, ha dato il via alle Media Registration nella giornata odierna ma ha anche svelato quando sarà possibile per i fan prendere parte a questa nuova esperienza della fiera.

Come riportato dal sito ufficiale, per tutti i fan che vogliono registrarsi per prendere parte all’E3 2021 la data da segnare sul calendario con il classico cerchio rosso è il 3 giugno 2021. Cosa sarà possibile fare? A differenza delle registrazioni per i media, la versione per i fan non permetterà di provare le build a porte chiuse. L’ESA, società organizzatrice dell’evento ha promesso però una serie di esperienze dedicate, tra cui video conferenza, un forum online, leaderboard, eventi speciali e molto altro.

Purtroppo non ci sono ancora dettagli in merito. L’ESA non ha ancora chiarito come funzionerà il tutto e considerando che manca davvero pochissimo all’evento, che si terrà dal 12 al 15 giugno 2021, non è escluso che i fan possano scoprire il tutto ore prima dell’inizio dell’evento.

La kermesse di Los Angeles sono oramai diversi anni che è aperta al pubblico. Per gli eventi dal vivo, fino al 2019, era necessario pagare un biglietto di ingresso. Per quest’anno, invece, la partecipazione è del tutto gratuita in virtù anche di un’esperienza decisamente diversa. Parteciperete oppure no? Fateci sapere le vostre opinioni in merito con un commento alla notizia.