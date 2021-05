Wasteland 3: pubblicato un nuovo trailer per il DLC ‘La Battaglia di Steeltown’

Wasteland 3, l’ottima produzione da parte di Brian Fargo e il suo studio, inXile Entertainment, si arricchirà tra non molto con la nuova espansione tutta da scoprire ‘La Battaglia di Steeltown‘. Il DLC, in arrivo il 3 giugno, sbarcherà su PS4, Xbox One e PC.

Nelle ultime ore comunque, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer dal nome ‘Benvenuti a Steeltown’ il quale, come già spiegato dal titolo, altro non è che una gran bella panoramica sull’intero DLC.

La battaglia di Steeltown rappresenta non solo un fantastico nuovo capitolo nella storia di Wasteland 3. È pieno di scelte, conseguenze e con il suo umorismo unico è anche il culmine di tutto il duro lavoro che abbiamo svolto. Chi proverà Wasteland 3 per la prima volta giocherà alla versione migliore del gioco. I giocatori che tornano a visitare Steeltown si divertiranno con una nuova storia, personaggi e meccaniche di combattimento che cambiano davvero le tattiche in modi nuovi e stimolanti.

Vedranno anche i personaggi e le storie che hanno iniziato nel gioco base fare la loro comparsa, con nuove interazioni e altro ancora. Tutto questo è completato da un’incredibile nuova musica post-apoc.

Potete trovare a questo link il video in questione, mentre vi ricordiamo che Wasteland 3 è attualmente disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam e Microsoft Store.