Ratchet & Clank Rift Apart: Insomniac fa il punto sulle funzioni di accessibilità

Solo pochi giorni fa ci siamo ritrovati a parlare di un altro titolo, Psychonauts 2 e dell’importanza delle funzionalità dell’accessibilità nei videogiochi. Quest’oggi, torniamo a far luce su questo discorso anche grazie ad un altro, atteso titolo (a dir poco). Parliamo di Ratchet & Clank Rift Apart, titolo finora visto come di estrema importanza per la console Sony.

Insomniac Games ha deciso di pubblicare tantissime nuove informazioni proprio sul punto centrale descritto sopra e qui, di seguito, vi riassumeremo un po’ tutto quel che il team ha fornito. Il prossimo titolo della serie si configurerà come il primo gioco della stessa con un elenco di funzioni di accessibilità.

Partendo dalle funzionalità di base di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, l’approccio a Ratchet & Clank: Rift Apart è stato piuttosto semplice: trasferire quelle caratteristiche adattate e studiare quali feature avrebbero potuto adattarsi al gameplay unico di Ratchet. Ecco alcune delle caratteristiche più importanti.



Opzioni di contrasto

Usate per far risaltare le informazioni chiave il più possibile, le opzioni di contrasto risulteranno la soluzione più efficace nei menu del titolo. Le opzioni di contrasto includeranno gli shader per l’eroe, gli alleati e i nemici, con dieci scelte di colore.

Insomniac Games ha in più inserito tre nuove categorie di shader – Interactable, Hazard e Collectible – per far risaltare gli elementi chiave durante l’esplorazione o durante le battaglie.

Scorciatoie e Velocità di gioco

Le scorciatoie inserite in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hanno ottenuto un fantastico feedback dai giocatori. Le combo e le abilità finali sono state rese più accessibili a tutti quei player che hanno difficoltà a premere più pulsanti contemporaneamente.

In Ratchet & Clank: Rift Apart, tutti e quattro i pulsanti D-pad sono impostati su Selezione Rapida Armi in modo che i giocatori possano passare rapidamente alle bocche da fuoco preferite. Ognuno dei pulsanti del D-pad può essere rimappato in varie opzioni, come l’attivazione e la disattivazione delle feature legate al contrasto, l’utilizzo della propria arma o l’esecuzione di un attacco di schianto dall’alto.

Sarà possibile trovare, tra le opzioni di scorciatoia, la velocità di gioco. Le opzioni sono state aggiunte per supportare l’accessibilità cognitiva e motoria, evitando che i giocatori potessero sentirsi sopraffatti in combattimento o avessero difficoltà a premere rapidamente i tasti in situazioni di spostamento.

I giocatori possono assegnare velocità del 70%, 50% o 30% ai pulsanti di scelta rapida. Premendo il pulsante di scelta rapida assegnato il gioco verrà rallentato alla velocità scelta e premendolo nuovamente la velocità tornerà al 100%.

Accessibilità per le armi

Anche le armi sono state pensate, una ad una, per essere poi ottimizzate con migliori funzioni d’accessibilità. Insomniac Games ad esempio ha stilato un funzionamento delle armi viste all’ultimo State of Play interamente dedicato al platform. Qui sotto potete trovare una lista riassuntiva dei comandi che saranno presenti nella versione finale del gioco.

Castigatore

● Default

○ Premere metà corsa del tasto R2 per sparare un singolo colpo

○ Premere tutto R2 per sparare entrambi i colpi

● Premuto

○ Tieni premuto metà corsa del tasto R2 per sparare ripetutamente un singolo colpo

○ Tieni premuto tutto R2 per sparare ripetutamente più colpo

● Attiva/Disattiva

○ Premi metà R2 per attivare o disattivare il fuoco da una singola canna

○ Premi tutto R2 per attivare o disattivare il fuoco da entrambe le canne

○ Premi ancora per smettere di sparare

Acceleratore Negatronico

● Default

○ Premere metà corsa del tasto R2 per caricare il colpo

○ Premere tutto R2 per sparare

● Premuto

○ Tenere premuto R2 per caricare e sparare contemporaneamente

● Attiva/Disattiva

○ Premere R2 per far caricare e sparare automaticamente

○ Premi di nuovo per smettere di sparare

Le armi con un basso numero di munizioni o una bassa velocità di fuoco, come la Bomba Scheggia, spareranno sempre a colpo singolo in modo che i giocatori possano scegliere quando e come usarle. Saranno selezionabili, inoltre, le opzioni ‘Tieni premuto’ e ‘Attiva/disattiva per la mira’

Di sicuro, Insomniac Games ha imparato moltissimo dai suoi precedenti titoli e con Ratchet & Clank Rift Apart vuole dare il tutto per tutto per convincere i giocatori delle proprie qualità. Per scoprire tutto quello che la produzione ha da offrire ai giocatori però, ci toccherà aspettare la sua pubblicazione esclusiva per PlayStation 5, l’11 giugno e attualmente acquistabile qui.