TEKKEN: la Online Challenge ritorna per il 2021

Bandai Namco ha annunciato il ritorno della Tekken Online Challenge, la sfida per tutti i giocatori del picchiaduro della casa di produzione giapponese. Come riportato dal comunicato stampa saranno 14 le regioni del mondo che prenderanno parte alla competizione, in grado di spartirsi un montepremi di oltre 100.000 Dollari dei vari premi offerti da Bandai Namco Entertainment e ASTRO Gaming, partner ufficiale per la fornitura di cuffie e mixamp, oltre che sponsor dei premi di merchandise per la stagione 2021.

La sfida ovviamente si terrà su Tekken 7. Ogni regione ospiterà un Evento Masters e una finale regionale, dove i concorrenti si troveranno online per alcune battaglie. Sempre nel corso di quest’anno, inoltre, ci sarà il ritorno degli Eventi Dojo grazie a un nuovo portale del torneo dell’ultima iterazione del picchiaduro, grazie al quale i membri della community potranno organizzare eventi ufficiali per la stagione della nuova stagione. Per accedere è necessario visitare questo indirizzo.

Queste novità hanno richiesto a Bandai Namco un aggiornamento al bilanciamento del roster del picchiaduro. Per questo motivo un altro update, volto a migliorare il comparto online sarà disponibile dal 27 maggio. Non ci resta che lasciarvi al trailer di annuncio, che trovate come di consueto in calce alla notizia: buona visione!