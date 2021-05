Metal Max Wild West rimandato al 2022 in Giappone

Se da un lato, l’occidente avrà finalmente il suo remake di Metal Max Xeno Reborn, dall’altro e con rammarico, si vedrà strappar via la possibilità di giocare il suo sequel diretto, Metal Max Wild West, creato dalle mani del team 24Frame, quest’ultimo accompagnato dal publisher Kadokawa Games.

Purtroppo lo hanno annunciato proprio le due società poche ore fa: il titolo, precedentemente pianificato per la pubblicazione nell’anno corrente, è stato posticipato al 2022 in Giappone. Questo vorrà dire, non sicuramente ma probabilmente, che arriverà in occidente ancora più tardi.

Almeno, nuove immagini sono state mostrate, come potete vedere nel video in calce. Possiamo notare il nuovo protagonista, la base in espansione, nuove minacce e altro ancora. Vi ricordiamo che, al momento, risultano sconosciute le piattaforme su cui verrà pubblicato Metal Max Wild West.