Final Fantasy XIV Online: Endwalker sarà più ricco di storia e cutscenes rispetto a Shadowbringers

Il celebre brand di Square Enix, Final Fantasy, sta indubbiamente vivendo una sorta di evoluzione che, allo stato attuale, si espande su diversi campi. L’esempio arriva da svariate parti, i remake, le possibili novità o l’MMORPG. Proprio su quest’ultimo, Final Fantasy XIV Online, arrivano interessanti novità per tutti i fan.

Ai microfoni di PC Gamer, il direttore e producer della produzione, Naoki Yoshida, ha svelato qualche nuova informazione in merito alla quantità dei contenuti di storia e cutscene, lati su cui il team, spiega lo stesso, ha lavorato duramente negli ultimi tempi. Quando chiesta, poi, una diretta comparazione tra Endwalker e la scorsa grossa espansione, Shadowbringers, Yoshida ha affermato quanto segue:

In un semplice confronto tra i due, direi che il volume è aumentato di 1,3 volte di più. In un semplice confronto tra i due. Direi che l’importo è aumentato di 1,3 volte di più. Era troppo, e sarebbe diventato critico sul nostro programma. Quindi ho considerato se avessimo bisogno di eliminare parte della trama che viene svelata lì, ma considerando che dovremmo fare più ritocchi per tagliare qualsiasi parte della storia – questo si tradurrebbe in ancora più lavoro – Quindi, ho preso la decisione di andare avanti con quello che abbiamo.

Al di là di questo, il resto dei contenuti di gioco resta su per giù immutato rispetto alla precedente espansione.

Guardando il contenuto di gameplay e gli elementi complessivi che si troveranno nell’espansione, il numero di dungeon e di istanze non cambierà – e non diminuiremo mai il numero. Quindi il numero di dungeon è lo stesso di Shadowbringers, ma la quantità di lavoro che abbiamo messo in esso è aumentata di sicuro. Dal background, alle meccaniche, fino ad alcune delle presentazioni in battaglia. Mi sento come se fosse, nel complesso, un’esperienza molto più solida rispetto alle rate precedenti.