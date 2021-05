Xbox: xCloud trasforma il Surface Duo in un pad

Nel corso della giornata odierna, Xbox e Microsoft hanno pubblicato un nuovo update per Surface Duo. Il device della casa di Redmond, unico nel suo genere visto che monta due schermi e Android invece di Windows 10 Mobile si è aggiornato introducendo un supporto decisamente inedito per xCloud, che potrebbe successivamente comparire su tutti i dispositivi dotati di due schermi.

Come riportato su Twitter, il team di Xbox ha lavorato a stretto contatto insieme al reparto di ingegneria del Surface per portare un’opzione legata al controller digitale. A conti fatti il nuovo aggiornamento trasforma il Surface Duo in una specie di Nintendo 3DS: sullo schermo superiore è visibile il gioco, che si muove proprio grazie a xCloud, mentre nello schermo inferiore sono presenti i tasti di un controller virtuale.

Si tratta di una aggiunta decisamente importante, che permette ai giocatori di avere ancora più scelta in merito ai sistemi con con cui giocare. Al momento i controlli touch sono supportati da oltre 50 giochi presenti nella formula di abbonamenti Ultimate Game Pass, che concede ovviamente anche la possibilità di utilizzare xCloud.

Una novità decisamente piacevole, che però non tutti avranno la possibilità di provare. A parte il ristretto catalogo di giochi che supportano i controlli touch, Surface Duo ha un costo di oltre 1.000 Dollari, rendendolo così inaccessibile ad una vasta platea. Il sistema operativo Android è però diffuso su tantissimi device e non è escluso che in futuro arrivi su ulteriori device.

A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we've put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4

— Panos Panay (@panos_panay) May 24, 2021