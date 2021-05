Twitch celebra il lancio di nuovi tag inclusivi

Twitch ha annunciato per la settimana prossima l’arrivo di nuovi tag inclusivi. Il popolare sito di streaming statunitense di proprietà di Amazon continua dunque nel suo processo di inclusione, con importanti novità ad appoggio delle minoranze e delle disabilità.

Quali saranno i nuovi tag aggiunti? Twitch ha annunciato il tutto tramite un comunicato stampa. Dopo il lancio del tag “transgender”, ora 350 nuovi tag saranno aggiunti al popolare sito viola. Tra questi sono presenti nero, disabile, veterano e Vtuber. Il tutto ovviamente in favore dell’inclusività totale, dopo il primo appoggio all’eliminazione della parola Blind, che poteva offendere i non vedenti.

Quando Twitch ha deciso di integrare i nuovi tag, si è assicurata di essere quanto più inclusiva possibile, siglando delle partnership con organizzazioni terze come GLAAD, The Trevor Project, AbleGamers, Special Effect e altri esperti che si battono per il progresso di gruppi etnici, LGBTQIA+, disabili e comunità marginalizzate e non rappresentate. In questo modo Twitch si è messa in contatto con i membri della community per ascoltare i loro punti di vista.