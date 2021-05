PlayStation 5: tri-Ace assume per un nuovo RPG esclusivo?

L’avvento delle console di nuova generazione non ha ancora avuto l’effetto deflagrante che ci si sarebbe potuti attendere sul mondo del gaming, ma di certo i principali developer non hanno intenzione di rimanere fermi a guardare, come dimostrano i tanti progetti attualmente in sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Series.

Tra questi developer c’è anche tri-Ace, lo studio giapponese autore della saga di Star Ocean, ma anche di titoli come Valkyrie Profile e Resonance of Fate. Dopo anni durante i quali la compagnia si è limitata a produrre alcuni remake o rimasterizzazioni dei titoli di maggior successo della propria storia (ad esempio Star Ocean First Departure R, di cui trovate la nostra recensione qui), sembra che finalmente tri-Ace sia pronta a tornare sulle scene con un nuovo titolo tripla A.

Questo almeno a giudicare dal tweet rilasciato dalla compagnia attraverso il suo profilo Twitter ufficiale (e tradotto da Gematsu), secondo il quale tri-Ace starebbe cercando un nuovo 3D VFX artist da aggiungere al proprio team per lo sviluppo di un nuovo RPG per PlayStation 5.

“Perché non lavorare con noi per creare un action RPG con l’alta qualità e la fantastica veste delle console next-gen? Noi non aspettiamo che dgli engine commerciali supportino le nuove piattaforme come Playstation 5, noi sviluppiamo gli engine da soli”

Questo eventuale nuovo titolo segnerebbe il ritorno di tri-Ace a una produzione di grande importanza dopo ben cinque anni, da quando cioè, nel 2016, è uscito Star Ocean Integrity and Faithlessness, quinto capitolo della saga e ultimo titolo originale dell’azienda. Salutato da recensioni contrastanti, quest’ultimo capitolo di Star Ocean non aveva riscosso il successo sperato, e dunque non rimane che sperare che il prossimo titolo della software house possa ottenere risultati migliori, anche se non è ancora chiaro se possa trattarsi di una nuova iterazione della celebre saga action RPG o se sarà una nuova IP.

tri-Ace is hiring 3D VFX artists. "Why not work with us to create future action RPGs with the high-quality and exhilarating presentation of next-gen consoles?"

Also: "We don't wait for commercial engines to support new platforms like PS5, we develop [the engine] ourselves." https://t.co/eiCyyTRfqV

— Gematsu (@gematsucom) May 24, 2021