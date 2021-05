Rockstar Games annuncia la nascita dell’etichetta CircoLoco Records

Non è certo un mistero che Rockstar Games sia solita realizzare i brani che compariranno nei suoi videogames, soprattutto nella serie di Grand Theft Auto (il cui quinto capitolo è pronto ad approdare sulle console next-gen), ma questa frequentazione occasionale del mondo della musica non era evidentemente abbastanza per il noto developer americano, che ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura discografica.

La casa di produzione ha infatti avviato una partnership con CircoLoco, l’iconico evento della movida di Ibiza, per aprire una nuova etichetta discografica, la CircoLoco Records, che farà uscire il suo primo EP il prossimo 4 giugno. A seguire arriverà un nuovo brano ogni settimana fino al 9 luglio 2021, quando verrà lanciato, sia in versione digitale che in vinile, il primo album dell’etichetta, Monday Dreamin’.

L’album è già disponibile in pre-order su iTunes e bandcamp, mentre una preview è già approdata su Spotify. Alla sua realizzazione parteciperanno artisti del calibro di Luciano, Seth Troxler, Lost Souls of Saturn, Tokimonsta e tanti altri, tutti in qualche modo già legati a CircoLoco.

Fondato nel 1999 come evento gratuito del lunedì mattina al club DC10 di Ibiza, CircoLoco si è rapidamente affermata fino a diventare una vera e propria icona dell’isola spagnola e della musica elettronica.

Entusiasta il rappresentante di CircoLoco, Nick Benedetti:

“Sia CircoLoco che Rockstar Games hanno una vera passione per la musica, quindi è sembrato perfettamente naturale mettersi insieme e fare questo passo insieme a Rockstar. Questa prima uscita rappresenterà la storia di 22 anni di CircoLoco come brand di lungo corso nella musica elettronica. Ma per il futuro, vogliamo creare nuove collaborazioni e crossover, e trovare nuovi talenti a cui fornire una piattaforma, estendendo la capacità dei nuovi artisti di raggiungere il pubblico”

Nonostante la passione condivisa delle due aziende per il mondo della musica si tratta, per entrambe, del primo ingresso diretto nell’industria discografica. Bisognerà dunque vedere cosa saranno in grado di fare Rockstar Games e CircoLoco Records!