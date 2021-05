Halo: 343i sistema finalmente la grafica della versione PC

Sono passati ben 18 anni da quando Gearbox Software si dedicò a realizzare un port per PC di Halo Combat Evolved, lo storico titolo FPS che ha segnato l’inizio di una delle saghe sparatutto di maggior successo della storia videoludica. Uscito inizialmente nel 2001 per console Xbox, realizzato da Bungie e Gearbox Software, Halo sarebbe arrivato su PC soltanto due anni più tardi, in una versione però tutt’altro che soddisfacente.

Tutti infatti notarono i numerosi bug che affliggevano il titolo a livello di grafica, rendendolo un’imitazione poco fedele dell’originale per console. Bug e problemi che sono perdurati nel tempo, dal momento che la versione del gioco contenuta in Halo The Master Chief Collection è basata proprio su quella per PC di Gearbox.

Ma finalmente 343 Industries ha deciso di prendere la situazione in mano e di risolverla. Nell’ultimo Insider Flight per The Master Chief Collection, uscito la scorsa settimana, infatti, 343 ha affermato di “star apportando una serie di migliorie ad alcuni bug per migliorare la grafica in Halo per rispecchiare al meglio la versione originale per Xbox” sia nella modalità campagna che nel multiplayer.

Tra queste migliorie grafiche, quelle che saltano maggiormente all’occhio sono l’utilizzo del modello del capitano Keyes direttamente dalla versione per Xbox, la sistemazione dei Jackal e dei loro scudi al plasma affinché diventino rossi quando colpiti, l’aggiornamento di molte texture, il miglioramento del teletrasporto nella modalità multiplayer e molto altro ancora.

Anche se si tratta soltanto di una fase preliminare, abbiamo ragione di credere che queste modifiche arriveranno nella versione definitiva del gioco, che, pur non essendo probabilmente perfetto, rispecchierà più da vicino la sua versione originale che ha fatto la storia del videogioco.

Dunque mentre aspettiamo novità su Halo Infinite (che dovrebbero arrivare in estate) non perdetevi i miglioramenti grafici di questo storico primo titolo.