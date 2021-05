Cowboy Bebop: presto in arrivo aggiornamenti per i fan

Sono passati un paio di mesi da quando Netflix ha annunciato la conclusione delle riprese della serie live-action di Cowboy Bebop, e da quel momento i fan non hanno più avuto nessun aggiornamento su quando l’opera, ispirata all’iconico anime di Shinichiro Watanabe, potrà arrivare sulla celebre piattaforma streaming. Ebbene sembra proprio che questo silenzio non sia destinato a durare ancora a lungo.

Nella giornata di ieri infatti Netflix ha annunciato che, nel mese di giugno, si terrà un evento specialem la Geeked Week, per celebrare l’arrivo imminente di alcuni dei titoli più nerd del catalogo della piattaforma, tra cui, ovviamente, bisogna citare proprio Cowboy Bebop.

La Geeked Week si terrà dal 7 all’11 giugno 2011 e avrà tantissimi live, ricchi di novtà, trailer, e prime immagini delle serie e dei film più amati dalla community.

Stando al teaser dell’evento ci saranno tantissime novità su alcuni dei titoli più attesi come Lucifer, The Umbrella Academy e The Sandman, ma anche Masters of the Universe Revelation e Resident Evil Infinite Darkness. Ci sarà spazio anche per gli anime, con Esplorazioni Pokemon, Sailor Moon e The Seven Deadly Sins. E infine, ovviamente, Cowboy Bebop.

La serie è stata travagliata da ogni sorta di difficoltà. Con le riprese iniziate prima della pandemia da Covid-19 infatti, i lavori sono stati interrotti a causa di un infortunio occorso sul set a John Cho, l’attore che ha interpretato il ruolo di Spike Spiegel, ed è in seguito stato difficilissimo tornare a girare a causa dell’emergenza sanitaria. Ora che la serie però si avvicina alla sua uscita, i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Forse la Geeked Week sarà in grado di saziare la loro sete di sapere.