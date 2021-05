Esplorazioni Pokemon: nella preview il ritorno di Moltres!

Non è più una sorpresa ormai il fatto che la serie di Esplorazioni Pokemon riporti sullo schermo alcune delle creature più amate tratte dalle prime stagioni della storica serie animata, e che tra queste vi siano anche i tre famosi Pokemon Leggendari di Kanto, la prima delle regioni esplorate da Ash e i suoi amici nei primissimi episodi della serie.

Ash e il suo nuovo amico Goh infatti, hanno già incontrato Zapdos, e a quanto sembra dalla preview dell’episodio 68 della serie (condivisa su Twitter da @AnipokeFandom), stanno per fare la conoscenza di un altra creatura leggendaria, ossia di Moltres, il Pokemon Leggendario di fuoco.

Il prossimo episodio sarà davvero unico nel suo genere. Si tratterà infatti dell’inizio di un nuovo arco narrativo, quello del Progetto Mew, e vedrà i nostri protagonisti tornare a Pallet Town, per aiutare il dottor Oak in una nuova missione. Mi ci sarà tanto altro ad attendere i nostri eroi, come per esempio il grande rivale di Ash, Gary, che tornerà a fare la sua coparsa nell’anime.

Dalla sinossi dell’episodio 68 apprendiamo che il professor Oak svelerà a Goh l’esistenza di un gruppo, chiamato Progetto Mew, che cerca lo sfuggente Pokemon psichico con tutte le risorse a sua disposizione e che sta reclutando nuovi membri. Nel frattempo Ash dovrà cercare il suo Infernape, uno dei tanti Pokemon che il giovane ha lasciato alle cure del dottor Oak, che però non si fa vedere ai laboratori da qualche giorno. Ma sulla strada il ragazzo incontrerà il suo vecchio rivale Gary, e un nemico decisamente più infuocato.

Di certo non possiamo dire che Esplorazioni Pokemon ci stia facendo mancare dei colpi di scena!