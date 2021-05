Apex Legends: al via l’iniziativa #SMS4CHAMPS

Manca poco all’inizio dell’Apex Legends Global Series Championship 2021, il mondiale dedicato al battle royale di casa Electronic Arts e Respawn Entertainment che, con la nuova stagione, sta battendo ogni record di giocatori mai visto prima. Dall’1 al 12 giugno questo attesissimo evento vedrà alcuni dei più importanti team al mondo competere per stabilire chi sarà il migliore dell’anno. Tra le 40 squadre che competeranno a livello EMEA per assicurarsi il ricco montepremi in palio – oltre 260 mila dollari – il team tutto italiano dei Morning Stars, che lancia oggi un’iniziativa pensata per la sua community: #SMS4CHAMP.

L’iniziativa #SMS4CHAMP vedrà gli atleti del team di Apex Legends dei Mornings Stars impegnati in attività di comunicazione e nella creazione di diversi contenuti ad-hoc per i loro fan e tutti gli appassionati, tra cui un documentario in due puntate che racconterà la storia di Mask, Mox e Nisa e le loro sensazioni in vista del prestigioso appuntamento. Il primo episodio è disponibile (qui) già da oggi.

Il secondo episodio sarà invece online dal 27 maggio sui canali social dei Morning Stars e sarà l’occasione in cui i tre atleti riveleranno ai loro fan da dove giocheranno poi il mondiale e da quale sede racconteranno l’esperienza in day by day con un live coverage sui social.

La Apex Legends Global Series è una serie di eventi competitivi per PC, online e dal vivo, offerti da EA e Respawn Entertainment. La partecipazione ai tornei e ai Last Chance Qualifiers consente di accumulare punti Global Series, necessari per qualificarsi all’appuntamento più importante dell’anno: l’Apex Legends Global Series Championship. Con un montepremi complessivo di un milione di dollari, parteciperanno solo le migliori squadre al mondo.

Per maggiori informazioni, o per seguire passo dopo passo il percorso dei migliori giocatori di Apex Legends al mondo, potete visitare il sito ufficiale dell’evento, o seguire i Morning Stars sui loro canali social ufficiali, via Facebook, Instagram, Twitch, Twitter e You Tube.