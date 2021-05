Limited Run Games annuncia la sua conferenza E3 2021

Aggiungi un posto a tavola che c’è una conferenza in più! L’E3 2021 (che vi ricordiamo tenersi strettamente in edizione digitale a causa della pandemia ancora in corso) si arricchisce con una nuova conferenza. Si tratta di Limited Run Games che tramite Twitter ha annunciato data e orario del suo briefing.

La conferenza E3 2021 del publisher specializzato in edizioni fisiche e collector’s edition si terrà lunedì 14 giugno alle ore 22:00 italiane. Come specificato nel tweet, nel corso della presentazione verranno annunciati oltre 25 giochi fisici. Tra questi annunci ci saranno giochi rimasterizzati, edizioni per collezionisti dei grandi classici e titoli digitali che riceveranno la loro controparte fisica. Nel mentre, vi ricordiamo che di recente Limited Rin Games ha stretto una partnership con Microsoft. L’E3 2021 si terrà quest’anno dal 12 al 15 giugno.

It's about time for our annual very exciting electronic announcement event showcase video, produced by @mega64!#LRG3 2021 is stacked with over 25 physical game announcements. Join us live Monday, June 14 at 4 PM ET on https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/JJbdUIoiOT

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 24, 2021