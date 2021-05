Dota 2: pubblicate le note della patch 7.29d

Oggi, Valve ha pubblicato la patch 7.29d di Dota 2 ( che potete trovare qui). Le modifiche presenti in questo aggiornamento riguardano gli oggetti e determinati eroi. Il WePlay AniMajor, l’ultimo Dota 2 Major prima dell’Internazionale, verrà giocato in questa patch, che ha modificato molti eroi e alcuni oggetti. Queste modifiche erano necessarie, poiché alcuni eroi erano davvero troppo forti rispetto ad altri.

Valve ha anche corretto un bug che risolve il problema con unità che non seguono mai il percorso corretto, come nel caso delle unità intrappolate tra gli alberi vicino alla torre Radiant Top Tier 3. In questa patch l’amplificazione della rigenerazione è stata ridotta per Sange, di conseguenza, Heaven’s Halberd, Sange e Yasha, Sange e Kaya sono stati modificati. Alcuni dei migliori eroi delle ultime patch come Bristleback, Axe, Centaur Warrunner e Broodmother hanno subito notevoli modifiche nella patch 7.29d. Bristleback’s Aghanim’s Scepter è stato diminuito, di conseguenza anche la viscosità viene ridotto di molto la sua AOE e aumentato il tempo di recupero della sua abilità. Axe aveva trovato una nuova build non funzionante nelle ultime patch. Il frammento di Aghanim gli ha dato la possibilità di attivare Counter Helix durante l’attacco e ha aumentato la probabilità del 10%. Questa poi è stata ridotta al 5% nell’aggiornamento corrente. Centaur ha alcuni piccoli nerf delle statistiche che riducono la sua vitalità in fuoristrada.

Per Faceless Void, viene ridotta la sua potenza base, come anche per Warlock e di conseguenza, Parola d’Ombra diminuisce potenza e danni che arreca ai nemici. Per Ancient Apparition, invece, sono diminuiti sia la Resistenza Magica che i danni inflitti. Tuttavia, i cambiamenti più importanti di questa patch, riguardano Broodmother, che ha terrorizzato i nemici fuori dalla corsia. Il suo frammento, purtroppo, non riduce più il tempo di ricarica della ragnatela e Insatiable Hunger ha subito una notevole riduzione della sua abilità Lifesteal. Dota 2 è al momento disponibile per PC.