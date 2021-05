Mad Skills Motocross 3: Turborilla AB annuncia il lancio globale

Lo sviluppatore di giochi svedese Turborilla AB ha annunciato il lancio globale di Mad Skills Motocross 3, disponibile ora per il download gratuito su App Store e Google Play (che potete trovare qui). L’attesissimo gioco per dispositivi mobile è il prossimo di un franchise che ha visto più di 55 milioni di installazioni su dispositivi iOS e Android.

Mad Skills Motocross 3 migliora i suoi predecessori con grafica 3D notevolmente migliorata, nuovi campionati online ed eventi multiplayer, moto più realistiche con parti aggiornabili, suoni di bici registrati su una vera pista da motocross e una vasta selezione di opzioni di personalizzazione. La fisica della motocicletta nel gioco è stata migliorata per essere ancora più reattiva e per includere whips, una sorta di manovra aerea che è spesso considerata la massima dimostrazione di stile nelle gare di motocross. La fisica è stata messa a punto con l’aiuto di un team beta composto principalmente da veri piloti di motocross. Il franchise di Mad Skills Motocross è salito alla ribalta in parte grazie alla sua solida reputazione nel motocross e negli sport d’azione della vita reale. Sebbene per molti versi sia un gioco di corse a side-scrolling in stile arcade, il gioco presenta elementi di realismo fisico che attraggono fortemente i piloti e gli appassionati di motocross.

Turborilla AB, è un sviluppatore indipendente di giochi fondato nel 2006 da Tobias Andersson. La loro missione è lavorare sodo per portare gioia nel mondo dei videogiochi e trasformare quella passione nel diventare i leader nel settore dei giochi per sport d’azione. Sono specializzati nel combinare elementi di realismo fisico con il classico gameplay in stile arcade per creare esperienze di gioco avvincenti e divertenti che piacciono sia agli appassionati di sport d’azione che ai giocatori occasionali. L’uscita di Mad Skills Motocross 3, per il 25 maggio è stata annunciata con un trailer che potete trovare qui sotto.