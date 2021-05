Knockout City: partenza straordinaria per il nuovo titolo EA

Knockout City di Electronic Arts, un futuristico titolo multiplayer a squadre basato sul dodge ball, è già partito alla grande. Sviluppato da Velan Studios, ha attualmente due milioni di giocatori secondo un tweet ufficiale. La sua prova gratuita del titolo è ancora disponibile e durerà fino al 30 maggio.

Con l’intenso brivido della competizione, l’umorismo e l’assurdità che si trovano solo nel dodge ball, Knockout City sfida i dodge brawlers in un’esperienza di gioco frenetica e ricca di uno stile unico. I giocatori di Knockout City scopriranno ambienti interattivi mentre si affrontano attraverso cinque mappe multiplayer piene di azione e sei diversi tipi di palla. I giocatori possono anche appallottolarsi e diventare un’arma da far lanciare ai compagni di squadra in partite frenetiche. Grazie al cross-play e al cross-progression possono unirsi fino a 32 amici per formare crew e persino passare da una piattaforma all’altra mantenendo i progressi intatti, così da sconfiggere le squadre rivali ed essere incoronati il migliori. I personaggi e le crew sono altamente personalizzabili, e i giocatori possono sfoggiare il loro aspetto unico e alla moda, grazie a centinaia di oggetti cosmetici e livelli di progressione tra cui abiti, acconciature, alianti, provocazioni, effetti KO e altro ancora.

Inoltre da oggi, inizia la Season 1, con Welcome to Knockout City, una nuova mappa chiamata Jukebox Junction, un lancio settimanale di otto nuove playlist, League Play, contratti stagionali, contratti settimanali per le crew e altro ancora Al momento del lancio, i giocatori avranno accesso al Block Party gratuito e, se vorranno continuare a giocare, potranno acquistare il gioco per € 19,99, ricevendo contenuti bonus e guadagnando premi tra cui un outfit epico, acconciatura, occhiali, aliante, posa introduttiva ed effetto KO, oltre a tre icone giocatore e 500 Holobux. Knockout City è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (tramite Origin, Steam ed Epic Games Store) e Nintendo Switch, oltre che su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

Welcome to Knockout City, population: YOU! Well, you, and TWO MILLION of your friends!

If you haven't joined in on the #BlockParty free trial, why the heck not? Knockout City is available free to try right now!

