Final Fantasy Origin: la nuova esclusiva per PS5 verrà annunciata all’E3, rumor

Continuano a trapelare dettagli per Final Fantasy Origin, il presunto spin-off sviluppato da Team Ninja esclusivamente per PS5. In seguito alle notizie secondo cui il gioco è ispirato a Nioh, l’insider Navtra ha rivelato su ResetEra che la base del franchise Nioh è presente nel gioco, ma che i fan non dovrebbero aspettarsi un Nioh 3 o un sequel di Nioh con i personaggi di Final Fantasy. Secondo quanto riferito, il gioco sarà più facile da affrontare e, secondo per Navtra, ha molteplici difficoltà. Ha ulteriormente dissipato qualsiasi idea che questa fosse un’avventura luminosa e allegra. Secondo quanto riferito, il gioco sarà più facile da affrontare e, secondo Navtra, avrà “molteplici difficoltà”. Secondo vari leaks, questo titolo che non è high-end, ma è più paragonabile a NieR: Automata. Di seguito il suo commento:

È scuro. Il Final Fantasy più oscuro e violento mai ottenuto.

Il team che lavora a Final Fantasy Origin è composto dalle stesse persone che hanno realizzato il picchiaduro di Final Fantasy Dissidia NT e dagli sviluppatori di Nioh. Vari rumor affermano che il gioco sia simile a Nioh o ai giochi Souls e si svolga in tutto il mondo nel gioco originale di Final Fantasy lanciato per NES. Ovviamente, queste sono solo voci. Finora Square Enix non ha fatto annunci sulla presentazione all‘E3 e non ha offerto alcun commento sulle ultime indiscrezioni. Inoltre secondo alcuni leak, Square Enix ha in programma di lanciare una demo alpha quest’estate, con il piano dell’editore di sollecitare il feedback mentre il gioco è ancora in uno stato iniziale.

Secondo un rapporto su Fanbyte, Final Fantasy Origin sarà annunciato durante il programma dell’E3 2021 digitale del mese prossimo. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.