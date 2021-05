AOC vuole espandere il suo ecosistema con mouse, mouse pad e tastiere

AOC, lo specialista di display e principale fornitore di monitor gaming, espande la propria offerta con una nuova serie di accessori dedicati al gaming, per la prima volta lanciata a marzo con due nuovi modelli di cuffie: le GH200 e le GH300. Ora, la linea di accessori è stata ulteriormente perfezionata con l’introduzione di nuovi accessori da gaming: mouse, tastiere meccaniche e tastiere “mechanical-feel”, e mouse pad. I nuovi prodotti sono suddivisi in tre diverse categorie per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore: la serie AGON 700 pensata per i professionisti, quella di fascia intermedia, la serie 500 e la serie 200 pensata per i giocatori meno esperti. I nuovi accessori sono solo una piccola parte del progetto di espansione del brand che, per il prossimo futuro, ha intenzione di introdurre ulteriori nuovi prodotti.

Ogni gamer sa che per raggiungere i risultati migliori non sono sufficienti solo le proprie abilità, serve anche il giusto equipaggiamento. I monitor dedicati al gaming AOC con alto livello di refresh rate e basso response time offrono un feedback visivo super veloce grazie al quale i gamer possono reagire e rispondere rapidamente. Con le new entry nel portfolio prodotti di AOC, i gamer avranno un ecosistema gaming quasi completo, che gli permetterà di giocare senza più problemi con i connettori e di trasferire le loro azioni nei vari videogiochi il più accuratamente e velocemente possibile.

Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management di AOC International Europe dichiara: