Disponibile su PC e console Capcom Arcade Stadium

Rivivi i giorni di gloria della sala giochi con Capcom Arcade Stadium, ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam. Pubblicato precedentemente su Nintendo Switch, questa raccolta ricca di nostalgia contiene alcuni dei giochi arcade più amati di Capcom, dai classici degli anni ’80 come Bionic Comando e Strider a titoli iconici degli anni ’90 come Super Street Fighter II Turbo. I giocatori possono scegliere di acquistare uno dei tre diversi pack di 10 giochi o acquistare il bundle pack che contiene tutti i 32 giochi.

Capcom Arcade Stadium consente ai giocatori di portare a casa il brivido elettrizzante di una sala giochi con 32 classici ricchi di azione, oltre al download gratuito di 1943 – The Battle of Midway -. I fan retrò possono quindi scegliere di acquistare uno dei tre diversi pack arcade che evidenziano un’era arcade diversa di Capcom. I giocatori possono anche acquistare tutti e tre i pack di 10 giochi oltre al componente aggiuntivo stand-alone Ghosts ‘n Goblins. Questa collection imperdibile include il multiplayer locale (fino a quattro giocatori) per i giochi che lo supportano.

In aggiunta, ogni titolo incluso all’interno di Capcom Arcade Stadium comprende una varietà di opzioni che possono essere regolate come Velocità di Gioco, Livello di Difficoltà, Impostazioni di Visualizzazione, Filtri di visualizzazione e vari frame tra cui una varietà di cabinati arcade renderizzati in 3D. Ogni gioco include anche una funzione di Rewind, che consente ai giocatori di tornare indietro nel tempo per salvare se stessi (o un amico) da eventuali pericoli imprevisti.

Capcom ha annunciato in precedenza che Capcom Arcade Stadium si espanderà in futuro per includere altri classici arcade. Maggiori informazioni sui nuovi titoli e sulla data d’uscita, sono disponibili prossimamente.