Saints Row The Third Remastered: trailer di lancio per PS5 e Series X|S

Nel corso delle ultime ore, Deep Silver Entertainment insieme a Volition hanno recentemente pubblicato il trailer di lancio dedicate alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Saint Row The Third Remastered, titolo già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ebbene, i possessori delle edizioni old gen della produzione potranno scaricare l’aggiornamento gratuito a partire da quest’oggi.

Ecco i dettagli:

Saints Row: The Third Remastered su PlayStation 5 e Xbox Series X|S permetterà ai giocatori di sperimentare il gioco in esecuzione a impostazioni di prestazioni più elevate; equivalente all’edizione PC a impostazioni elevate. Visivamente il motore del gioco è ora in grado di funzionare a prestazioni molto più elevate, portando miglioramenti all’illuminazione, alla risoluzione delle texture e ad altri effetti visivi grazie al potente hardware.

I frame rate sono migliorati su tutte le console Gen 9 per offrire il gameplay più fluido possibile; i giocatori saranno in grado di godersi il gioco in esecuzione a 60 fotogrammi al secondo e la risoluzione dinamica 4K, mantenendo l’azione fluida.

I possessori di Xbox Series S hanno un’opzione aggiuntiva per godersi il gioco in due modalità che si adattano meglio alle preferenze dei singoli giocatori. Giocare in modalità Performance, che mantiene il gameplay bloccato a 60 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 1080, o in modalità Beauty che blocca il gameplay a 30 fotogrammi al secondo standard mentre impiega una risoluzione 4K upscalata. I possessori di PlayStation 5 saranno in grado di godere del supporto delle attività, così come di un sottile bagliore viola firmato Saints sul controller DualSense.