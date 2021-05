Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown annunciato ufficialmente su PS4

Sega ha annunciato oggi Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, esclusiva PlayStation 4 in arrivo il primo giugno. Avrà una grafica aggiornata costruita con un nuovo motore grafico e nuove funzionalità online, con lo sviluppo guidato da un “team all-star” da Sega AM2 e Ryu Ga Gotoku Studio [RGG]. Lo sviluppo fa parte del progetto per il 60 ° anniversario di Sega.

La classica serie picchiaduro è quindi pronta a tornare sotto i riflettori con un nuovo remake, dopo un’assenza di dieci anni. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto.

Rilasciato per la prima volta in sala giochi nel 1993, Virtua Fighter è una delle serie pioniere per i giochi di combattimento 3D. Sebbene la popolarità sia stata in parte oscurata da Tekken, rivale ai tempi, mantiene una devota base di fan tra gli amanti dei picchiaduro.

Virtua Fighter 5, che è stato rilasciato per la prima volta in sala giochi nel 2006 e poi su PS3 e Xbox 360 nel 2007, è il capitolo più recente della serie, con la versione migliorata, Final Shodown, del 2012. Mentre le basi di gameplay e combattimento rimarranno le stesse, in Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown la grafica viene ricostruita da zero utilizzando la tecnologia Dragon Engine di RGG, come ha affermato un portavoce di Sega. includerà poi nuove musica di sottofondo per ogni stage, una nuova interfaccia utente, un nuovo filmato di apertura, nuove luci e shader.

Oltre alla grafica aggiornata e alle nuove musiche, i giocatori potranno assistere alle partite online in tempo reale e includerà anche la possibilità di fare tornei online in stile round-robin. Il sistema di lobby pubblica e privata supporterà fino a 16 giocatori, e includerà nuovi strumenti di comunicazione.