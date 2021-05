Maneater: disponibile su Steam, Switch e Xbox Game Pass

Già disponibile su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, Maneater sbarca oggi su altre piattaforme. Lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive ha annunciato infatti che il suo RPG dove si gioca nei panni di un famelico squalo (aka shARkPG), arriva per la prima volta su Steam, Nintendo Switch (in versione digitale e fisica grazie a Deep Silver), e poi ancora su Xbox Game Pass per gli iscritti su PC e XBOX (per sei mesi a partire da ora).

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer della versione Switch, siccome rappresenta proprio il debutto sulla console Nintendo. Potete vederlo a questo link.

Maneater è un RPG d’azione single player e open world (ShARkPG) dove TU sei lo squalo. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo toro, hai il compito di sopravvivere al duro mondo mentre ti fai strada verso l’ecosistema. Per fare questo, esplorerai un vasto e variegato open world incontrando diversi nemici, sia umani che animali selvatici. Trova le risorse giuste e potrai crescere ed evolverti ben oltre ciò che la natura intendeva, consentendo al giocatore di adattare lo squalo al proprio stile di gioco. Per vendicarsi del crudele pescatore, dovrai evolverti in un enorme squalo, il predatore delle leggende. Cibati. Esplora. Evolviti.

Caratteristiche principali di Maneater: