Horizon Forbidden West sarà protagonista del nuovo State of Play di questa settimana

Sembra di aver assistito soltanto ieri all’ultimo State of Play di Sony, il quale fu quasi interamente dedicato all’attesissimo Ratchet & Clank Rift Apart, eppure il colosso nipponico ha in serbo tanto altro, annunciando a sorpresa un nuovo State of Play con quella che definisce “una visione estesa” per un’altra grossa IP che conquistò pochi anni fa il cuore di tanti giocatori: Horizon Forbidden West.

Come potete vedere dal tweet che trovate in calce o tramite il blog ufficiale di PlayStation, l’evento è stato appuntato per il 27 maggio, ovvero per questo giovedì, alle nostre ore 23:00. In 20 minuti totali d’evento, 14 saranno completamente dedicati a spezzoni di gameplay inediti per il titolo con protagonista la coraggiosa Aloy, il tutto preso ovviamente da PlayStation 5.

Lo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West, ancora atteso per il 2021, sarà visionabile ai canali ufficiali Twitch e YouTube. Ovviamente, aspettatevi una nostra copertura in merito!