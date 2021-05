Ratchet & Clank Rift Apart: l’ultimo trailer con Zurkon jr. è sulla storia

In questo giorni Sony e Insomniac Games hanno pubblicato un ciclo di filmati di Ratchet & Clank Rift Apart. Si è partiti con armi e movimenti per poi passare a pianeti ed esplorazioni. L’episodio finale di questo party di quasi lancio presentato da Zurkon Jr. fa una panoramica della storia. Come scritto sulle pagine del PlayStation Blog, infatti:

“Come ogni Zurkon che si rispetti, Jr. adora prendersi una pausa di relax con una bella storia al cardiopalma costellata di pericoli e di azione mozzafiato! Affrontate il caos interdimensionale che avanza, mentre la realtà si sgretola in Ratchet & Clank: Rift Apart. Abbiamo pensato a tutto: due grandi amici separati dalle fenditure dimensionali, una misteriosa Lombax armata di martello, un crudele super criminale che rivendica il trono di un nuovo impero, enigmi intricatissimi, robot minuscoli, robot colossali, scene mozzafiato, una pecora e molto altro.”

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il nuovo capitolo con con protagonisti il lombax e il robot arriverà su PlayStation 5 l’11 giugno.