Warhammer Age of Sigmar Storm Ground si mostra in un nuovo gameplay commentato

Dopo l’ottima notizia del cross-play disponibile sin dal lancio per lo strategico di Focus Home Interactive e Gasket Games, Warhammer Age of Sigmar Storm Ground, ecco che quest’ultimo si mostra nuovamente in un video dalla buona durata di 16 minuti e rotti con un gameplay commentato dagli sviluppatori.

Il suddetto, risulterà sicuramente utile ai più scettici per capire fino in fondo se il titolo faccia o no per loro, mentre chi è già convinto dell’acquisto potrà semplicemente vederlo per ancor più addenstrarsi nelle tattiche e strategie da usare sia in giocatore singolo che multigiocatore.

Si vede un solo scenario in tutti i minuti messi a disposizione, però è possibile osservare la totalità delle varie meccaniche dell’ultima fatica di GasketGames, team di sviluppo appoggiata dalla Focus Home Interactive. GamesVillage vi ricorda che Warhammer Age of Sigmar Storm Ground sarà disponibile su PC tramite Steam, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch dal giorno 27 maggio. Vi lasciamo alla descrizione della produzione, seguita dal video gameplay.

Il primo videogioco strategico ambientato nell’universo dark fantasy di Age of Sigmar. Comanda un esercito altamente personalizzabile e sblocca nuovi equipaggiamenti, unità e abilità in questo dinamico gioco a turni con battaglie frenetiche.

Diventa comandante di una delle fazioni di Warhammer Age of Sigmar, un universo dark fantasy dove cavalieri immortali cavalcano Stardrake celesti per estirpare la morte nei regni. Storm Ground: un mondo di leggende, eroi, creature infernali e battaglie epiche.

Guida un esercito altamente personalizzabile in questo spettacolare gioco di scontri a turni dinamico e frenetico. Ottieni e migliora nuove unità a ogni vittoria, ricevi potenti attrezzature e sblocca abilità devastanti.