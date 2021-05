Biomutant: nuovo trailer celebra l’uscita dopo anni di sviluppo

Sebbene solo negli ultimi mesi Biomutant sia riapparso nei radar della stragrande maggioranza delle redazioni e soprattutto dei giocatori, in realtà della produzione targata Experiment 101 si sapeva dal lontano 2017, se ben ricordate. L’action adventure RPG open world del piccolo team, aiutato da THQ Nordic, sarà da oggi disponibile (tra pochissimi minuti, ufficialmente) ed ha ricevuto poco fa un nuovo trailer.

Il suddetto video si rifà proprio al concetto espresso all’inizio, video atto a celebrare la lunga attesa ed il lungo sviluppo dell’interessante titolo. Interessante sì, ma accolto con tiepidezza in generale, come potete anche vedere nella nostra recensione.

Al momento, Biomutant è disponibile nativamente su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e funziona ovviamente in retrocompatibilità su Xbox Series X|S e PlayStation 5, sebbene quest’ultima vada al ribasso nelle prestazioni rispetto alla prima: gap che probabilmente verrà diminuto o eliminato quando arriverà una versione appositamente fatta per la next-gen tramite aggiornamento.

BIOMUTANT è un gioco di ruolo post-apocalittico favolistico, con un mondo di gioco aperto e un sistema di combattimento originale in grado di unire combattimenti corpo a corpo, armi da fuoco e abilità mutanti.