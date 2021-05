Phantasy Star Online 2 New Genesis: svelata la roadmap post-lancio

Si è tenuto proprio oggi un nuovo evento dedicato all’MMORPG di SEGA, Phantasy Star Online 2 New Genesis, il quale ha dato la possibilità ai tantissimi fan di dare un’occhiata alle aree, personaggi e abilità non ancora disponibili nelle ultime beta pubblicate.

Al lancio saranno disponibili sei classi, la regione di Aelio e sarà possibile arrivare al level cap di 20. Scontato dire che vi sarà del contenuto post-lancio ma, quando? Ebbene, il colosso nipponico ha fornito una roadmap con cui fare subito chiarezza. A luglio si parte con l’anniversario dei 9 anni della serie.

A seguire poi, una nuova classe chiamata Braver ad agosto, assieme alle nuove missioni Defense e al sistema Mag Evolution Device Share. In autunno un’ulteriore nuova classe, il Bouncer, accompagnata dalle Missioni Trigger e il Mission Pass NGS, il tutto con in più il Sistema di Titoli.

In inverno, infine, è previsto il primo, grande update per il gioco: una nuova regione, un level cap aumentato a 35 e nuove abilità e tecniche di classe. Insomma, ci sarà tanto da fare e continuerà ad esserci in futuro in Phantasy Star Online 2 New Genesis, in arrivo a giugno per Xbox Series X|S, Xbox One e PC in Nord America, assieme ad una versione cloud su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC in Giappone.