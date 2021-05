Sonic Central: live stream per il prossimo 27 maggio!

L’annuncio è arrivato via Twitter, nell’ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario del riccio antropomorfo più veloce di sempre. SEGA infatti terrà un Sonic Central, un live stream completamente dedicato a Sonic, il prossimo 27 maggio 2021 alle 18.00 (ora italiana).

L’evento servirà per offrire un primo sguardo su tutti i progetti, le partnership e gli eventi che andranno ad accostarsi al Sonic Diorama 30th Anniversary nelle celebrazioni di questa speciale ricorrenza per uno dei franchise di maggior successo della storia videoludica. Il Sonic Central sarà disponibile sui canali You Tube e Twitch di SEGA dedicati al riccio blu velocista.

Ma le sorprese non finiscono certo qui. L’azienda ha infatti condiviso anche un video, Ustoppable (che potete vedere in calce all’articolo), dedicato ai fan, che presenta una nostalgica retrospettiva sull’intero franchise di Sonic the Hedgehog e mostra come questo iconico personaggio sia ancora in grado di ispirare e di unire intere generazioni. Girato dall’agenzia Liquid+ Arcade, il video si concentra sull’esperienza di alcuni fan della saga di Sonic in diversi periodi, ed è un emozionante tributo agli appassionati più accesi del franchise.

Siete pronti a scoprire che cosa SEGA abbia in cantiere per celebrare i trent’anni di Sonic? Allora decisamente non potete perdervi questo live stream.