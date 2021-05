Dead by Daylight: il crossover con Resident Evil arriva a giugno!

Lo scorso aprile, la notizia che Dead by Daylight avrebbe accolto contenuti ispirati a Resident Evil aveva mandato in fibrillazione i fan di entrambe le serie survival horror, che non sapevano ancora quando questo matrimonio da brividi avrebbe avuto luogo. Ora però, finalmente, sappiamo tutto.

Il nuovo capitolo dell’opera di Behaviour Interactive infatti, arriverà il prossimo 15 giugno 2021, portando in dote due nuovi Survivors, Leon S. Kennedy e Jill Valentine, un nuovo Killer, Nemesis e una nuova mappa, il Dipartimento di Polizia di Raccoon City. Il tutto al prezzo di 11.99 € per il DLC.

Ognuno dei nuovi sopravvissuti avrà tre vantaggi individuali, ed è confermato che uno di quelli di Leon sarà costituito dalle flashbang. Lo storico protagonista di Resident Evil sarà infatti in grado di produrre queste granate stordenti, nascondendosi dai suoi nemici, a patto che il gruppo di sopravvissuti raggiunga un certo livello di progresso nella riparazione dei generatori. Le flashbang saranno armi strategiche, capaci sia di accecare che di distrarre i Killer.

Dall’altra parte ci sarà Nemesis, conosciuto anche come il Tiranno, che avrà la capacità di infettare i sopravvissuti usando i suoi tentacoli. Maggiore il numero di infetti, maggiore sarà anche la lunghezza e la potenza dei tentacoli stessi. I sopravvissuti potranno però contrastarlo grazie ai vaccini sparsi qua e là nei vari livelli, tuttavia ci sarà un numero limitato di fiale di questa preziosa cura. E giusto per complicare un po’ le cose, in qualsiasi mappa in cui il Killer sarà Nemesis appariranno anche gli zombie.

Dead by Daylight è dunque pronto ad arricchirsi di un’esperienza senza precedenti e intrigantissima, in un crossover attesissimo dai fan. Il capitolo Resident Evil del gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Coloro che acquisteranno l’espansione riceveranno anche lo speciale charm Umbrella Corporation. Il titolo è disponibile anche su PC (via Steam) e su dispositivi mobili iOS e Android.