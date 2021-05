Ultima notte a Soho: il trailer del nuovo film di Edgar Wright

La Universal Pictures ha diffuso in rete il nuovo full trailer ufficiale italiano di Ultima notte a Soho, la nuova pellicola diretta da Edgar Wright (L’alba dei morti dementi, Scott Pilgrim vs. the World, Baby Driver): potete trovare il filmato comodamente in calce alla notizia.

Questa la sinossi diffusa dallo studio: “Il thriller psicologico realizzato da Edgar Wright segue le vicende di una giovane ragazza, appassionata di moda, che misteriosamente scopre il modo di trovarsi negli anni ’60, dove si imbatte nel proprio idolo, un’affascinante cantante che spera di sfondare. Ma Londra negli anni ’60 non è sempre come appare e le cose sembrano andare a rotoli con preoccupanti conseguenze…”

Scritto da Edgar Wright e Krysty Wilson-Cairns, vede nel cast Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Michael Ajao e Synnøve Karlsen. Ultima notte a Soho arriva nei cinema a fine anno.