Gunpowder Milkashake: il trailer del film Netflix

E’ arrivato in rete il trailer di Gunpowder Milkshake, nuovo film in arrivo su Netflix il 14 luglio (almeno in USA), per la regia di Aharon Keshales e Navot Papushado. Nel film troveranno posto attrici del calibro di Karen Gillan, Lena Headey, Angella Bassett, Carla Gugino e Michelle Yeoh. Potete trovare il filmato dopo il salto. A seguire, invece, la sinossi ufficiale.

Sam (Gillan) aveva solo 12 anni quando sua madre Scarlet (Headey), una killer d’elite, fu costretta ad abbandonarla. Sam è stata allevata da The Firm, lo spietato sindacato criminale per cui lavorava sua madre. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme di sua madre ed è diventata una feroce killer. Usa i suoi “talenti” per ripulire i ‘casini’ più pericolosi del The Firm. È tanto efficiente quanto leale.

Ma quando un lavoro ad alto rischio va storto, Sam deve scegliere tra servire The Firm e proteggere la vita di una bambina innocente di 8 anni – Emily (Chloe Coleman). Con un bersaglio sulla schiena, Sam ha ora una sola possibilità di sopravvivere: riunirsi con sua madre e i suoi letali collaboratori: i Librarians (Bassett, Yeoh e Gugino).

Queste tre generazioni di donne devono così imparare a fidarsi l’una dell’altra, resistere a The Firm e al loro esercito di scagnozzi e scatenare l’inferno contro coloro che potrebbero portar loro via tutto.