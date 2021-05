Uncharted: nuovo scatto dal film con Tom Holland

Sony Pictures ha diffuso in rete un nuovo scatto ufficiale dall’adattamento cinematografico di Uncharted, che arriverà nei cinema a partire dal 18 febbraio 2022. Trovate l’immagine dopo il salto.

Il cast stellare del film vede protagonisti due attori come Tom Holland e Mark Walhberg (nel ruolo, rispettivamente, di Nathan Drake e Victor Sullivan), Sophia Taylor Ali (Truth or Dare, Grey’s Anatomy) nella parte di Chloe Frazer, Tati Gabrielle (The 100, Le terrificanti avventure di Sabrina) come Braddock e Antonio Banderas in un ruolo non ancora specificato.

Nonostante le difficoltà vissute dalla produzione di Uncharted, Holland è stato il primo a sostenere, in un video condiviso su Instagram a settembre 2020, che la produzione stava andando bene e che “il film è tutto ciò che ho sempre sognato che fosse”, e lo stesso Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog ha dato la sua “benedizione” ad Holland durante le riprese.