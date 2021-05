Lupin III: annunciata la nuova serie anime!

Sono passati già cinquant’anni da quando la penna dell’ormai leggendario Monkey Punch (al secolo Kazuhiko Kato) partorì per la prima volta i tratti del ladro gentiluomo più famoso di sempre, e ora, nel suo ennesimo anniversario, Lupin III ha deciso di festeggiare con un annuncio speciale, quello dell’arrivo di una nuova serie anime del celeberrimo franchise.

La nuova stagione, denominata Lupin III Parte Sei, segnerà il ritorno di Arsenio Lupin e della sua straordinaria banda di ladri pronti a tutto per appropriarsi dei più straordinari tesori mondiali. Pochissimi sono i dettagli che si conoscono ancora su questa nuova serie e sulla sua trama, e per il momento l’unica vera rivelazione è stato il poster d’annuncio (che potete trovare in fondo all’articolo) e il primo trailer.

L’annuncio, che fa parte delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del franchise, segue di poco l’esordio del primo film completamente animato in CG della saga, Lupin III the First (qui la nostra recensione), che è attualmente disponibile in digitale su Amazon Prime Video (anche se, per il momento, soltanto in lingua inglese).

La precedente serie anime sul ladro gentiluomo, Lupin III Parte Cinque, composta da ventiquattro episodi, era uscita nel 2018, incontrando un grande favore nei fan della saga. Questa sesta stagione sarà prodotta da TMS Entertainment, lo stesso studio d’animazione responsabile di lavori come Dr. Stone, Detective Conan (che è stato anche protagonista di due film crossover con Lupin III), Megalobox e Bakugon.

I fan non vedono l’ora di scoprire qualche informazione in più su questa nuova stagione animata, e siamo sicuri che verranno presto accontentati. Ma almeno adesso c’è la sicurezza che il ladro gentiluomo stia per tornare sui nostri schermi.