Record of Ragnarok: ecco la data d’esordio della nuova serie Netflix

A partire dal 2017 gli appassionati si sono potuti immergere in una nuova straordinaria avventura che vede il genere umano a confronto con la potenza divina degli dèi. Record of Ragnarok è una serie di straordinario successo che ha ammaliato moltissimi spettatori e che ha saputo catturare l’attenzione di Netflix.

Il colosso dello streaming ha deciso infatti di produrre una serie animata ispirata all’opera di Shinya Umemura e Takumi Fukui che, subito dopo l’annuncio, è diventato uno degli show più attesi dell’anno. E ora finalmente Netflix ha rivelato quando l’anime vedrà le luci della ribalta.

Nell’ultimo trailer della serie (e poi anche attraverso il profilo Twitter ufficiale della serie) è stato infatti rivelato che Record of Ragnarok farà il suo esordio il prossimo 17 giugno, in tutto il mondo. L’anime sarà soltanto uno dei quaranta show animati che Netflix ha intenzione di lanciare nel corso del 2021.

La trama dell’opera è incentrata su un grande torneo tra tredici dei più grandi combattenti della storia dell’umanità, che gli dèi dei decidono di trascinare in uno spazio fuori dal tempo per determinare il fato del genere umano attraverso alcune battaglie.

Con oltre 6 milioni di copie attualmente in circolazione, Record of Ragnarok si è affermato come uno dei grandi fenomeni manga del momento. L’anime è stato prodotto da Netflix in collaborazione con lo studio d’animazione Graphinica, lo stesso di Juni Taisen Zodiac War, e sicuramente il più indicato a portare su schermo delle grandiose battaglie animate in 3D CG, grazie alla sua notevole esperienza nel campo, che spazia da titoli come Blades of Immortal, Promare e Girls und Panzer.

Record of Ragnarok può vantare anche una serie spin-off che ha fatto il suo esordio nell’ottobre 2019, ma non è chiaro se anch’essa riceverà un adattamento animato.