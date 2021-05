Mobile Suit Gundam: arriva la nuova serie manga

Mobile Suit Gundam è uno dei franchise più noti dell’intero panorama anime e manga, tanto che la storia delle Mobile Suit continua a espandersi e ramificarsi attraverso tutti i medium, con nuovi progetti più o meno ambiziosi. Nonostante la delusione del recente rinvio del primo film della trilogia di Hataway’s Flash, l’universo narrativo di Gundam continua a ingrandirsi grazie all’opera del mangaka Hiroyuki Tamakoshi.

Proprio al maestro, autore anche di altri lavori iconici come Gacha Gacha, Que Sera Sera, Boys Be, e A-Girl è stata affidata la nuova serie manga di Mobile Suit Gundam, intitolata Pocket no Naka no Sensou.

Pochissimi i particolari della serie finora condivisi, ad eccezione del fatto che l’esordio della saga è previsto nel prossimo numero della rivista Gundam Ace, in arrivo il prossimo mese. La primissima immagine, condivisa dall’account Twitter ufficiale del franchise, e ritweettata da @MangaMoguraRe, sembra darci qualche indizio su una svolta nello stile della serie.

L’enorme successo della saga è garante della qualità di questa nuova serie che potrebbe certamente ricevere, nei prossimi anni, un adattamento animato. Del resto l’universo narrativo del manga mecha più noto di sempre continua a espandersi su linee temporali tanto diverse e variegate, che qualsiasi connessione è ancora possibile.

Mobile Suit Gundam ha raggiunto una fama tale in Giappone da meritarsi la realizzazione di statue a grandezza naturale dei suoi mitici robot, una delle quali, costruita nel porto di Yokohama, in grado di muoversi e di fare qualche passo, che ha ottenuto ben due Guinnes World Record.

Dunque, nell’attesa dell’uscita dei film, che secondo Yoshiyuki Tomino saranno in grado di rivaleggiare con grandi successi come Demon Slayer ed Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, prepariamoci a gettarci anima e corpo nella storia di questo nuovo manga.