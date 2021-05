Genshin Impact: annunciata la data ufficiale per il live 1.6

Genshin Impact è stato uno dei migliori giochi sin dal suo lancio e la buona notizia per i giocatori mobili e PC è che miHoYo ha finalmente aggiunto l’autenticazione a due fattori. Poche settimane fa abbiamo ricevuto l’aggiornamento 1.5. Questo aggiornamento è stato abbastanza anticipato in quanto ha aggiunto due nuovi personaggi Eula e Yanfei. Dopo i recenti rumor, miHoYo ha annunciato ufficialmente il live streaming 1.6 Sneak Peek per Genshin Impact, confermando la replica del banner di Klee e le nuove skin estive per Jean e Barbara.

Il live stream 1.6 di Genshin Impact verrà trasmesso la prima volta in cinese, sulla pagina ufficiale di miHoYo su Bilibili il 28 maggio 8 AM ET / 5 AM PT / 13:00 GMT / 14:00 GMT+1 (ora italiana). La versione inglese del live streaming Genshin Impact 1.6 avverrà, proprio come sempre, quattro ore dopo lo streaming cinese, alle 12 PM ET / 9 AM PT / 17:00 GMT / 18:00 GMT+1 (ora italiana). La versione inglese dello streaming si terrà su Genshin Impact English YouTube. Durante il live stream, in particolare riceveremo notizie ufficiali sulle skin, confermando o negando i rumor. Inoltre, se miHoYo segue la stessa road map di ciò che è stato rivelato dai vari leaks, dovrebbe essere ufficializzato anche un banner per Kazuha, un nuovo personaggio con Anemo Vision originario di Inazuma. La grafica per il live streaming cinese, include anche Klee, suggerendo che riceverà una replica del suo banner. Dovremmo sentire parlare anche del sistema di boat e del nuovo arcipelago.

Mentre il nome ufficiale inglese per Genshin Impact versione 1.6 non è stato ancora rivelato, il nome giapponese è 真 夏! 島? 大 冒 険, che può essere tradotto in Summer Islands Big Adventure! Ultimo ma non meno importante, otterremo nuovi codici per Prismogemme gratuite. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.