Valve vuole realizzare una console per Steam simile a Nintendo Switch, rumor

Valve sta creando un PC da gioco portatile che è stato paragonato a Nintendo Switch. Secondo Ars Technica, l’hardware riprodurrà un’ampia selezione di giochi per Steam tramite Linux e potrebbe essere lanciato quest’anno, a seconda della situazione. I riferimenti a un potenziale dispositivo SteamPal nell’ultimo aggiornamento di Steam di Valve, hanno portato alla speculazione che la società potrebbe avere in programma di lanciare un hardware simile a una console.

L’ultima beta del client di Steam fa riferimento sia a SteamPal che a SteamPal Games in relazione a un nome in codice scoperto in precedenza, Neptune. Diverse fonti hanno detto ad Ars Technica che Steam Pal, dovesse arrivare sul mercato. Il dispositivo è un PC all-in-one con controlli game pad e touchscreen. L’hardware, che si dice sia in fase di prototipo, includerà l’opzione di agganciare a monitor più grandi tramite una porta USB di tipo C, ma non include controller staccabili come Switch. Secondo vari rumor, esiste un prototipo dotato di pulsanti e grilletti standard del game pad, un paio di joystick e un touchpad delle dimensioni di un pollice. Ars Technica afferma che Steam Pal dovrebbe includere un sistema su un chip di Intel o AMD. Il CEO di Valve Gabe Newell potrebbe aver fatto riferimento al dispositivo all’inizio di questo mese quando ha accennato ai piani per portare i giochi Steam su console. Newell, che vive e lavora in Nuova Zelanda dall’inizio del 2020, ha anticipato la possibilità durante una visita al Sancta Maria College, dove è stato relatore ospite per studenti di studi digitali.

Naturalmente, prendi tutto questo con le pinze per ora e non eccitarti troppo. Anche se questo rapporto è ufficiale al 100%, Valve funziona in modi misteriosi e ha una storia di annullamenti silenziosi dei progetti. Detto questo, supponendo che ciò accada effettivamente, uno Steam Switch è qualcosa che interessa veramente? Continuate a seguirci per maggiori informazioni.