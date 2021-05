The Legend Of Heroes Kuro No Kiseki: annunciata la data di lancio per il Giappone

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, sviluppato dalla Falcom, verrà lanciato per PlayStation 4 il 30 settembre in Giappone, rivela l’ultimo numero di Weekly Famitsu. La rivista rivela anche due nuovi personaggi. Di seguito una panoramica del gioco:

Informazioni

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki presenterà molti elementi originali incluso un sistema che ti consente di raccogliere informazioni, comunicando con gli NPC in tutte le città per creare situazioni a tuo favore quando giocate nei panni degli Spriggan. Nel gioco è presente un sistema di allineamento per i vari personaggi (Legale, Grigio e Caotico), influenzando gli stati, gli alleati, gli avversari e persino gli sviluppi della storia.

Storia

Al di là del cielo blu, davanti a una luce lampeggiante, risiede una terra dell’alba. L’impostazione si sposta nella Repubblica Calvard. La Repubblica Calvard è una nazione multietnica che sta vivendo una crescita economica senza precedenti determinata dalle riparazioni del dopoguerra. In un angolo della capitale, dove i problemi dell’immigrazione portano instabilità politica e un nuovo presidente sta spingendo per una riforma radicale, un giovane che lavora come Spriggan (Underground Fixer) e riceve un lavoro particolare, ritrovandosi in una situazione che scuote l’intera nazione.

Sistema di combattimento

Il sistema di combattimento in stile AT (Action Time) utilizzato anche nei precedenti titoli di Trails è stato rinnovato! Passa senza soluzione di continuità da battaglie sul campo orientate all’azione a sistemi di combattimento con battaglie a turni, sfruttando gli elementi unici di combattimento di sesta generazione Xipha in un sistema di battaglia evoluto dai precedenti titoli di Trails.

Nuovi personaggi

Judith Lunster ( doppiata da Youko Hikasa)

( da Youko Hikasa) 22 anni.

È una delle migliori attrici. La sua arma si chiama Meteor Whip .

. Bergard Zeeman (doppiatore sconosciuto)

(doppiatore sconosciuto) 69 anni.

È un maestro dello stile Kunlun, uno dei tre principali stili di arti marziali. Il benefattore di Van.

