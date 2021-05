KeyWe Provato: un simpaticissimo puzzle-game

Iniziamo col dire che KeyWe è puzzle-game a tutti gli effetti, dove sarà possibile controllare due uccellini Kiwi che devono gestire un servizio postale. All’inizio i lavori sono molto semplici, ma man mano che completerete più missioni questi iniziano a diventare molto più complessi e articolati. Queste attività variano a seconda della missione, come l’invio di messaggi urgenti e la spedizione della posta. Come detto in precedenza, avrete il totale controllo del personaggio per inviare e compilare lettere, trasportare e recuperare oggetti. Per fare un confronto, questo titolo è molto simile ad Overcooked, ma con compiti assolutamente diversi.

KeyWe: personalizzazione del personaggio

La funzionalità che mi ha sorpreso è sicuramente la personalizzazione del proprio personaggio. Infatti all’interno del titolo è possibile personalizzare a vostro piacimento il vostro amato Kiwi. Si possono cambiare colori delle sue piume o addirittura è possibile sbloccare accessori come cappelli o accessori per il viso. Queste modifiche possono essere sbloccate anche tramite le missioni. Infatti mentre il gioco prosegue, si passa attraverso diversi livelli che pian piano aumentano la loro difficoltà con diverse ricompense. L’unico problema che ho trovato in questo titolo, oltre a eventuali bug presenti nel corso del gameplay, è l’enorme ripetitività dei livelli. Questa ripetizione delle attività può far annoiare di molto il giocatore poiché è costretto a ripetere gli stessi meccanismi più e più volte.

Online e co-op con gli amici

Ebbene sì, c’è la possibilità di giocare online anche insieme ai tuoi amici. Purtroppo però non ho provato questa funzionalità. Quello che posso dire è che ogni giocatore può scegliere un lavoro da fare coordinandosi con tutto ciò che fa il tuo partner per essere più efficace possibile. E’ una funzionalità personalmente divertente soprattutto insieme ai vostri amici. Una completa sfida di comunicazione, logica e soprattutto il sapere risolvere enigmi intrecciati nell’esperienza postale. Ovviamente il titolo consenso ai giocatori di interagire e comunicare tra loro, attraverso chat di gioco o semplicemente attraverso Emoji.

KeyWe: tanta ripetitività

Sebbene io abbia provato questo titolo per pochi giorni, il gioco non ha molta longevità. Infatti ci vogliono tra le 2 e le 5 ore per completare tutti i livelli del gioco. Ovviamente, la durata cambia a seconda della velocità di completamento dei puzzle e quindi deò livello. In ogni caso, il grosso problema del titolo, come detto in precedenza, è la grande ripetitività delle missioni. Una volta capiti tutti i meccanismi del titolo, il giocatore è costretto a ripetere le funzionalità più e più volte di seguito fino allo sfinimento. Gli sviluppatori hanno confermato la continua ripetizione delle missioni promettendo di aggiungere in futuro nuovi meccanismi, nuove missioni e funzionalità nel titolo.

PIATTAFORME: PS4, Switch, Xbox One, PC PS5, Xbox Series X/S

SVILUPPATORE: Stonewheat & Sons

EDITORE: Sold Out

DATA D’USCITA: agosto 2021

Ricordiamo che KeyWe è ancora in fase di preparazione e non c’è ancora una data di rilascio ufficiale. Sappiamo solo che il titolo verrà rilasciato ad Agosto 2021 per PC, tramite Steam, Playstation 4 e Playstation 5. Personalmente parlando è un titolo abbastanza interessante e divertente, soprattutto se giocato in compagnia o con amici. Inoltre non sono presenti acquisti in-game , loot box o pass di battaglia/stagione e non è necessario un abbonamento per giocare online. Il grosso problema, come detto in precedenza è la longevità e la grande ripetizione dei livelli. Ma aspettiamo ulteriori futuri aggiornamenti, nuove aggiunte e funzionalità nel titolo.