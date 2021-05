Avowed: annunciato un trailer per l’E3 2021, rumor

Attualmente previsto per il lancio alla fine del 2022 / inizio 2023, Avowed è descritto come un open world e molto più grande di The Elder Scrolls 5: Skyrim. Vale la pena notare che più grande significa più denso e tuttavia più contrastato. Ambientato nello stesso universo di Pillars of Eternity, si svolgerà nella regione di The Living Lands di Eora.

Con la conferenza stampa di Microsoft all’E3 2021 che si terrà il 13 giugno, ci sono già diverse previsioni su ciò che apparirà e non apparirà. Avowed di Obsidian Entertainment, un gioco di ruolo fantasy in prima persona ambientato nel mondo di Pillars of Eternity, è stato rivelato lo scorso anno e si pensava che avrebbe saltato la conferenza. Tuttavia, secondo insider sponger su ResetEra, non è così. Secondo le dichiarazioni di Jeff Grubb su GamesBeat, riguardanti la partecipazione di Avowed all’E3, è stato affermato:

Siamo un po’ confusi con l’affermazione di Jeff secondo cui Avowed non sarà pronto per l’E3 poiché abbiamo intenzione di presentare un trailer per il nostro grande gioco all’E3.



La storia del titolo è indipendente dagli altri giochi di Pillars of Eternity e le fazioni sono incluse. I combattimenti contro i boss sono pianificati. Attualmente sono in programma due grandi città insieme a diverse città più piccole. Un forte accento è posto sulle aree selvagge contrastanti, fiumi, montagne e aree desolate. Certo, è possibile che i piani siano cambiati e che il titolo non sia mostrato. Tuttavia, Sponger ha pubblicato diversi dettagli su Avowed, inclusa la sua finestra di lancio segnalata di fine 2022 / inizio 2023 ed è più densa di The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Avowed è attualmente in sviluppo per Xbox Series X / S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.