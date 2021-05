The Dark Pictures Anthology House Of Ashes: gli sviluppatori ci ricordano del video gameplay reveal del gioco

Supermassive Games ha annunciato nei giorni precedenti quando avrà intenzione di mostrare il reveal gameplay dedicato a The Dark Pictures Anthology House of Ashes, raccolta di giochi che già hanno visto i precedenti giochi come Man of Medan e Little Hope. Il titolo, secondo quanto preventivato dalla software house dovrebbe uscire nel corso dell’anno su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Secondo quanto pubblicato da Supermassive Games, l’azienda ci vuole ricordare ancora una volta quando verrà mostrato il gameplay dell’opera, ossia domani, giovedì 27 Maggio 2021 alle ore 18:00 italiane. The Dark Pictures Anthology House of Ashes continua la serie di storie horror presentate dal Curatore. Il titolo è ambientato nell’anno 2003 e si concentra su un’unità militare intrappolata nelle rovine di un tempio sumero. Mentre lavorano per trovare un modo per fuggire, un antico male sembra essersi risvegliato e sta cercando attivamente di prenderli. Il modo in cui i giocatori tentano di sopravvivere dipende completamente da loro.

Insomma, a partire da domani, anche House of Ashes sarà sotto i riflettori dai giocatori così come Dying Light 2 e Horizon Forbidden West, dove sapremo maggiormente sulle produzioni appena citate proprio a partire da domani.