Days of Play 2021: iniziati gli sconti sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment Italia annuncia l’inizio dei Days of Play 2021: a partire da oggi, 26 di maggio, e fino al 9 giugno, l’iniziativa celebrerà la community PlayStation riservando a tutti i giocatori offerte sui titoli per PlayStation 5 e PlayStation 4 e possibilità di ottenere avatar e temi esclusivi. Le due settimane permetteranno a tutti gli utenti di poter acquistare alcuni tra i migliori titoli PS5 e PS4 a prezzo scontato comodamente seduti sul divano di casa propria, accedendo a PlayStation Store (https://store.playstation.com/it-it), oppure nei punti vendita che partecipano all’iniziativa.

Tra i numerosi contenuti, oltre a Demon’s Soul, Sackboy: Una Grande avventura e Nioh Collection, gli utenti potranno acquistare ad un prezzo vantaggioso anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte II, giochi PlayStation Hits e tanti altri titoli appartenenti al catalogo PlayStation.

Tutti i giocatori poi potranno infine usufruire di un taglio di prezzo del 20% su alcuni articoli selezionati del PS Gear Store, il negozio ufficiale PlayStation, approdato recentemente anche in Italia, dove acquistare capi di abbigliamento e accessori dedicati alle migliori esclusive del momento.

In basso alcuni esempi:

● Demon’s Souls (PS5) al prezzo consigliato di € 69,99;

● Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5 e PS4) al prezzo consigliato di € 49,99;

● Sackboy: Una Grande Avventura (PS5 e PS4) al prezzo consigliato di € 59,99;

● Nioh Collection (PS5 e PS4) al prezzo consigliato di € 69,99

● Ghost of Tsushima (PS4) al prezzo consigliato di € 39,99;

● The Last of Us Parte II (PS4) al prezzo consigliato di € 29,99;

● Predator: Hunting Grounds (PS4) al prezzo consigliato di € 19,99;

● Days Gone (PS4) al prezzo consigliato di € 19,99;

● Dreams (PS4) al prezzo consigliato di € 19,99;

● MediEvil (PS4) al prezzo consigliato di € 19,99;

● Concrete Genie (PS4) al prezzo consigliato di € 19,99;

● Titoli appartenenti ai PlayStation Hits al prezzo consigliato di € 9,99.

Altre sorprese arriveranno nei prossimi giorni. Per qualsiasi ulteriore informazione potete visitare il sito ufficiale dei Days of Play.