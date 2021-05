Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente arrivano in autunno

Continuano gli annunci in casa Nintendo per quanto riguarda i Pokémon. Dopo il reveal della street date di Arceus, adesso tocca al remake di Diamante e Perla, usciti originariamente sulla serie di console portatili Nintendo DS e ora in dirittura d’arrivo per Nintendo Switch. La casa di Kyoto ha infatti svelato quando i due nuovi giochi saranno disponibili per la sua piattaforma ibrida.

Come riportato dal sito ufficiale del franchise, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili a partire dal 19 novembre 2021. I due titoli presenteranno una grafica rinnovata e le animazioni delle lotte in una panoramica diversa e ravvicinata rispetto ai giochi originali.

Oltre all’annuncio della data di uscita, sono stati svelati alcuni dettagli riguardanti la commercializzazione dei due giochi. Come riportato dal comunicato della casa di Kyoto, Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili singolarmente e in un pack speciale, che include entrambi i titoli con una speciale cover art, che raffigura entrambi i due Leggendari della Regione di Sinnoh.

Non ci resta che lasciarvi con le immagini delle copertine, che trovate subito qui in basso. Al momento non sono stati ancora diffusi i prezzi di lancio ma molto probabilmente le versione “singole” costeranno intono ai 59,99 Euro, mentre non si sa ancora nulla del prezzo per il Double Pack che include tutte e due le versioni. Vi aggiorneremo non appena ci saranno dettagli ufficiali in merito, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.

