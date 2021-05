Monster Hunter Digital Event: ecco cosa è stato mostrato

Si è svolto oggi il nuovo Monster Hunter Digital Event, evento online dedicato alla serie Capcom. Come promesso sono stati mostrati i dettagli della versione 3.0 di Monster Hunter Rise e condivise nuove informazioni su Monster Hunter Stories 2.

Ecco cosa è stato mostrato ne dettaglio, presentato dal producer Ryozo Tsujimmoto:

L’evento è iniziato con Monster Hunter Stories 2 ed un nuovo trailer sulla storia, che mostra il misterioso Range-Ray che fa diventare i mostri più cattivi. Nel filmato si vede anche Avinia con il suo monstie Frost Fang: lei potrà essere utilizzata come battle buddy per dare una mano negli scontri. Nel finale si intravede uno scontro tra un Rathalos e un Nergigante. Dopodiché viene spiegate nel dettaglio la feature delle uova e del “Rito di canalizzazione”, che permette di modificare e trasportare i geni da un monstie all’altro, per crearne di unici. Le caratteristiche da scegliere variano dagli elementi (fuoco, acqua, fulmine, ghiaccio, dragone e non-elementale) al tipo di attacco (forza, velocità, tecnica) per fare diverse combinazioni in una griglia da nove; se questi geni vengono posizionati a mo’ di tris, si attiva il Bingo Bonus che aumenta le caratteristiche scelte.

In seguito sono state mostrate le novità in arrivo domani 27 maggio con l’update 3.0 di Monster Hunter Rise. L’aggiornamento gratuito porterà il Crimson Glow Valstrax e l’Apex Zinogre. Prima vengono mostrati con un trailer cinematico, e poi con uno sul gameplay. Con questo aggiornamento arriva anche una nuova fine per la storia di gioco. Oltre all’update gratis, sempre il 27 arriverà il DLC a pagamento con nuove voci, armature, pose, sticker e quant’altro.

Sul finale del video viene fatto sapere che a metà giugno ci sarà un Capcom Collab e prossimi aggiornamenti arriveranno a fine giugno con la versione 3.1. Ricordandovi che Monster Hunter Stories 2 arriverà il 7 luglio in esclusiva Nintendo Switch, qui sotto potete vedere l’intero video del Monster Hunter Digital Event di maggio.