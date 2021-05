Days Gone: ok su PC ma peggio di Horizon: Zero Dawn

Il lancio di Days Gone su PC è andato sicuramente benone, complice anche un porting decisamente ben fatto. Sul lungo periodo, però, almeno per ora è Horizon: Zero Dawn l’esclusiva PlayStation 4 ad aver conquistato ancora di più i cuori dei giocatori PC. A testimoniarlo è ovviamente il counter dei giocatori attivi su Steam, che dimostra come in realtà il gioco di Guerrilla Games sia andato decisamente migliore.

Chiariamoci: Days Gone ha immediatamente raggiunto la classifica top seller dei videogiochi ma i videogiocatori sembra abbiano preferito Horizon: Zero Dawn. Il titolo di Bend Studio ha infatti raggiunto circa i 27.000 giocatori attivi, mentre nello stesso periodo di tempo l’opera di Guerrilla Games riuscì a racimolare oltre 50.000 giocatori. Numeri decisamente diversi, che sottolineano forse come il titolo degli olandesi fosse davvero il più atteso, considerando anche che su PlayStation 4 è riuscito a sbancare, imponendosi come l’inizio di un nuovo franchise.

Numeri a parte, il gioco di Bend Studio è andato davvero bene nelle vendite. Secondo voi questa accoglienza decisamente calorosa da parte del pubblico PC ci permetterà di vedere in futuro un sequel oppure la porta è stata oramai chiusa per sempre? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento a questa notizia.